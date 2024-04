Bezwzględne więzienie dla hodowczyni zwierząt futerkowych z Kościana. Nie będzie mogła prowadzić fermy. To efekt działań Otwartych Klatek

Wyrok zapadł w czwartek, 18 kwietnia. Jest on kolejnym, jaki w sprawie zaniedbań w kościańskiej hodowli usłyszała jej właścicielka. Poprzednio została skazana także na pół roku pozbawienia wolności, jednak w zawieszeniu na 3 lata. W trakcie procesu przyznała się ona do winy.

– Ten wyrok, to kolejny dowód na to, że warto robić to, w co się wierzy. Od 8 lat przekonujemy lokalne organy ścigania, że na fermie lisów w Kościanie zwierzęta doświadczały cierpienia. Sąd po raz kolejny potwierdził, to co my wiedzieliśmy od dawna — że zwierzęta nie miały odpowiednich warunków, a stan ten trwał przez dłuższy czas - mówiła po procesie Bogna Wiltowska, Dyrektorka ds. Śledztw i Interwencji w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki.