Rekordowe podwyżki stawek podatkowych w 2024 roku. Za co zapłacimy więcej? OPRAC.: Adrianna Jackowiak

W nadchodzącym 2024 roku, oczekuje się znaczący wzrost stawek podatkowych dotyczących nieruchomości, pojazdów ciężarowych oraz autobusów, a także lokalnych opłat. Oczekuje się, że te stawki sięgną nawet 15 procent wyższych poziomów. Wejdź do galerii zdjęć i sprawdź, za co zapłacisz więcej! PIXABAY Zobacz galerię (6 zdjęć)

