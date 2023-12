Relikwie błogosławionej rodziny Ulmów w katedrze gnieźnieńskiej. Zobacz zdjęcia

Relikwie rodziny Ulmów w katedrze gnieźnieńskiej

Do Gniezna relikwie rodziny Ulmów dotarły 15 grudnia, a nawiedzenie rozpoczęło się od Archidiecezjalnego Domu Księży Seniorów, gdzie mszy św. przewodniczył ks. kan. Maciej Olczyk. Po południu relikwie przewieziono do kościoła ojców franciszkanów, a następnie do klasztoru sióstr karmelitanek bosych.

W sobotę 16 grudnia od 8.30 czuwanie przy relikwiach trwało w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie. O 12.00 w katedrze gnieźnieńskiej rozpoczęła się uroczysta msza św. pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Na zakończenie relikwie przekazane zostały przedstawicielom archidiecezji poznańskiej. Podczas liturgii miało miejsce zawierzenie rodzin archidiecezji gnieźnieńskiej wstawiennictwu błogosławionej rodziny Ulmów.