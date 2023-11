Rok 2017 to początek wielkich remontów w Poznaniu w ramach Projektu Centrum. Początkowo, zgodnie z zapewnieniem urzędników, prace miały zakończyć się do 2020 roku. Termin ten następnie wydłużono do 2022, a potem jeszcze do 2023 roku.

Ostatni termin, który miał być ostatecznym, nie zostanie dotrzymany.

Jak informuje "Wyborcza" na listopadowej komisji polityki przestrzennej i rewitalizacji Katarzyna Parysek-Kasprzyk i Weronika Sińska-Mikuła z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta przedstawiły radnym prezentację, z której wynika, że jeszcze w tym roku remontowanymi ulicami pojedzie tramwaj, jednak same prace na 27 Grudnia, Kantaka i Gwarnej potrwają do czerwca 2024 roku.