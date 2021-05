Reprezentacja Polski jest po szczepieniu przeciwko COVID-19. Zaszczepionych zostało 19 z 27 reprezentantów w tym Robert Lewandowski

Arkadiusz Milik wyleciał ze zgrupowania reprezentacji Polski w Opalenicy. Napastnik ma uszkodzenie łąkotki w lewym kolanie

We wtorek do Opalenicy przyleciał Arkadiusz Milik, ale już w czwartek opuścił zgrupowanie. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, napastnik doznał kontuzji w ostatnim meczu ligowym swojego klubu - Olympique Marsylia z FC Metz (1:1). Badania wykazały u zawodnika niewielkie uszkodzenie łękotki w lewym kolanie. Ma wrócić do Wielkopolski jeszcze tego samego dnia.