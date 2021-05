Reprezentacja Polski w Opalenicy dalej nie trenuje w pełnym składzie: "Nie pamiętam takich problemów". Na treningu pojawił się Maciej Skorża

- Wszyscy trzej zawodnicy mają pewnego rodzaju urazy. Arek Milik ma problem z kolanem, Paweł Dawidowicz ze stawem skokowym, a Maciej Rybus mięśniowy. Nie są to poważne urazy, które eliminują ich z turnieju. Mają prowadzone osobne treningi i stopniowo będą wprowadzani do pełnych obciążeń na boisku. Na pewno Arek nie zagra w meczach towarzyskich, bo ma być gotowy na Słowację (14 czerwca). Pod znakiem zapytania stoją występy przeciwko Rosji Dawidowicza i Rybusa. Dla nas najważniejsze jest Euro i będziemy robić wszystko, żeby oni byli gotowi na turniej - mówi nam Jakub Kwiatkowski, rzecznik reprezentacji Polski.

- Każdy trener jest w pewien sposób przyzwyczajony do takiej sytuacji. Wiemy, jaki ciężki sezon jest za piłkarzami. W meczach ligowych często były przypadki, że np. w meczu Romy z United gospodarze musieli zrobić trzy zmiany do przerwy. Pojawiają się problemy mięśniowe. Intensywność meczów była bardzo duża i kontuzje są wpisane w ten zawód. Jednak jak sobie tak wspomnę, to nie pamiętam tak dużych problemów, żeby kadra miała przed turniejem. Zaczęło się od Krystiana Bielika. Potem Jacek Góralski, Krzysztof Piątek, Arek Reca czy Arkadiusz Milik. Nie ma ryzyka, że te urazy wyeliminują kogokolwiek z turnieju - mówi w rozmowie z nami rzecznik reprezentacji Polski, Jakub Kwiatkowski.

Dodatkowo w piątek z Opalenicy kadrę opuszcza Piotr Zieliński. Jego małżonka na dniach ma urodzić i sam zawodnik bardzo chce być przy tym wydarzeniu. Nikt piłkarza nie zatrzymywał, a piłkarz dostał zgodę Paulo Sousy. Pomocnik Napoli nie zagra w meczu z Rosją. Wróci na zgrupowanie 2 czerwca.

Do Opalenicy w czwartek wieczorem dojechali też wiceprezes PZPN i kandydat na nowego prezesa - Marek Koźmiński oraz sekretarz PZPN Maciej Sawicki. Z kolei dość nieoczekiwanym gościem był... trener Lecha Poznań - Maciej Skorża. Pojawił się na treningu, by przyjrzeć się pracy Paulo Sousy. W żartach do dziennikarzy rzucił, że przyjechał szukać piłkarzy do Kolejorza.