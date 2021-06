Reprezentacja Polski w Opalenicy przygotowuje się do meczu z Rosją we Wrocławiu. Ostatni trening kadry przed wtorkowym meczem we Wrocławiu

We wtorek, 1 czerwca reprezentacja Polski zmierzy się z Rosją na Stadionie Wrocław (godz. 20.45). Będzie to przedostatni sprawdzian podopiecznych Paulo Sousy przed mistrzostwami Europy. Nasi piłkarze przylecą do Wrocławia w dniu meczu i zaraz po nim wrócą do Opalenicy.Na ostatnim treningu przed meczem (poniedziałek, 31 maja) trenowało 24 piłkarzy (20 w polu i 4 bramkarzy). Nie było Piotra Zielińskiego (dołączy do drużyny 2 czerwca po narodzinach dziecka), Arkadiusza Milika i Macieja Rybusa. Dwóch ostatnich wyszło na popołudniowy trening nieco później i trenowali indywidualnie. Ich, a dodatkowo Radosława Majeckiego oraz Pawła Dawidowicza (trenował już z całym zespołem) na pewno nie zobaczymy we wtorkowym meczu. A jak wyglądały zajęcia? Oto fotorelacja z poniedziałkowej sesji treningowej ---->

Łukasz Gdak