Rezerwy Lecha Poznań walczą o utrzymanie. Przed nimi dwa spotkania wagi ciężkiej, w których podejmą drużyny z dołu tabeli

Młodzi lechici znaleźli się w niebezpicznym położeniu

Kibice Lecha piszą do zarządu i nie owijają w bawełnę. "Nie przyjmujemy tłumaczenia"

O liczne przetasowania w drugiej lidze nie jest trudno - ścisk w środkowej części tabeli drugiej ligi jest widoczny gołem okiem i tak naprawdę każda drużyna musi martwić się o utrzymanie, ale może też włączyć się do walki o baraże.

Przed rezerwami dwa bardzo ważne spotkania

Ostatnie spotkania doprowadziły do tego, że podopieczni trenera Artura Węski mają jedynie trzy punkty przewagi nad GKS Jastrzębie, który znajduje się w strefie spadkowej. To właśnie z tym zespołem rezerwy Kolejorza mają do rozegrania zaległe spotkanie w ramach 25. kolejki drugiej ligi. Mecz odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 12.