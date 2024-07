Richard Dean Anderson - tak wygląda dziś "MacGyver". Zobaczcie zdjęcia! [1.07.2024]

"MacGyver" to amerykański serial sensacyjny opowiadający o losach utalentowanego byłego agenta służb specjalnych.Film powstał w 1985 roku. W Polsce po raz pierwszy wyemitowano go w latach 90. XX wieku. Zyskał niezwykłą popularność. Widzowie docenili oryginalny pomysł. Główny bohater praktycznie nie używał ostrej broni. Z różnych opresji wychodził dzięki swojemu genialnemu umysłowi. Wiele zadań realizował przy użyciu szwajcarskiego scyzoryka. Do dziś niektórzy nazywają takie noże "macgyverami". Umiejętności tworzenia różnych rzeczy z niczego przyjęło nazywać się MacGyveryzmem, a w języku angielskim czasownik MacGyver zaczął oznaczać takie sformułowania jak: "naprawić", wymyślić" czy "rozwiązać".Główną rolę w filmie zagrał Richard Dean Anderson. Zobaczcie, jak dziś wygląda Richard Dean Anderson, odtwórca głównej roli w serialu "MacGyver". Zdjęcia >>>>

