Kibice Lecha Poznań mogą zobaczyć kapitana Kolejorza w nowym serialu Canal+ "Ja, Kapitan"

– Dowiadujemy się jak ważna jest dla niego wiara w Boga – to dzięki niej potrafił zmierzyć się z trudnościami, to ona pomaga mu w codziennym życiu. Odwiedziliśmy z kamerą jego rodzinne miasto – Södertälje. To europejską stolica Asyryjczyków, chrześcijan z Bliskiego Wschodu pozbawionych własnego państwa, zmuszonych do szukania azylu w bezpiecznym miejscu. To z tej społeczności wywodzi się Mikael – mówi Krzysztof Marciniak, dziennikarz CANAL+ i reżyser odcinka z kapitanem Kolejorza.