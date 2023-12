Rozpoczynamy 66. Plebiscyt na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski w 2023 r.! Laureatów poznamy 2 lutego na Balu Sportowca

Nowością w tym roku będzie wybór najlepszej dziesiątki sportowców i najlepszego trenera poprzez wskazanie tylko jednej osoby i to koniecznie z grona kandydatów (w przypadku sportowców jest to 30 propozycji, a w przypadku trenerów – tylko 5). Na ostateczny rezultat plebiscytu wpływ będą miały także głosy z formularza online i głosy 5-osobowej kapituły, powołanej przez naszą redakcję.

Zazwyczaj rok przedolimpijski to próba generalna przed imprezą czterolecia. Wspaniale wypadła ona dla kajakarek, a zwłaszcza dla zawodniczek poznańskich klubów, Martyny Klatt i Karoliny Nai. Pierwsza została w Duisburgu, wspólnie z Heleną Wiśniewską, mistrzynią i wicemistrzynią świata, a druga do tytułu wicemistrzyni świata dołożyła dwa złota na Igrzyskach Europejskich w Krakowie. Pieczę nad sukcesami kajakarek ponownie sprawował Tomasz Kryk, prowadząc swoje dziewczyny do wielkich osiągnięć i rozbudzając apetyty na upragnione złoto podczas igrzysk w Paryżu w 2024 r. Nie sposób nie wspomnieć też o styczniowym wyczynie tenisistki AZS Poznań, Magdy Linette, która w dalekim Melbourne sprawiła tyle radości całej sportowej Polsce, dochodząc do półfinału turnieju wielkoszlemowego Australian Open.