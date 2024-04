Runmageddon 2024 w Poznaniu. Umorusani, ale uśmiechnięci. Rozpoznasz ubłoconych uczestników na naszych zdjęciach? Zobacz!

Organizatorzy do udziału zachęcają nie tylko weteranów Runmageddonowych tras, ale także początkujących i młodych zawodników! To międzypokoleniowa okazja do świetnej zabawy i wspaniałych sportowych wyzwań. Na starcie mogli stanąć bowiem reprezentanci każdej grupy wiekowej. Na najmłodszych śmiałków czekają formuły KIDS i JUNIOR.Dla pełnoletnich Runmagedończyków natomiast INTRO, REKRUT, CLASSIC, a dla rodzin trasę FAMILY.