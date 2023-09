W październiku rusza kampania "Syty_POZnan"

- Cały czas wspólnie działamy na rzecz ubogich i bezdomnych. Tym razem projekt będzie polegał na włączeniu do akcji szkół i przedszkoli. Chcemy uczyć naszych najmłodszych mieszkańców dobroczynności. W zamian za pomoc uczniowie dostaną kursy e-learningowe - tłumaczył podczas środowej konferencji prasowej zastępca prezydenta miasta Poznania Jędrzej Solarski.

Teren dawnego poligonu w Wielkopolsce zmieni się nie do poznania!

"Chcemy tworzyć wspólne dobro"

- Będziemy prowadzić działania edukacyjne za pomocą e-learningu. Platforma jest już tworzona. Każda placówka, która włączy się do akcji, dostanie do niej dostęp - dodaje Grzechnik.

O tym, ilu osobom jest w stanie pomóc Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, opowiedziała siostra Józefa Krupa: - Wpieramy do 500 osób dziennie. Przygotowujemy 400 porcji posiłków dziennie, to jest przykładowo 400/450 litrów gorącego posiłku, czy 1200 kanapek. Ważne, żeby ten posiłek był świeży i treściwy. Dla niektórych osób jest to jedyna strawa w ciągu dnia.