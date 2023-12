​W poznańskiej Starej Rzeźni rusza przebudowa i adaptacja budynku oznaczonego jako H17, który najpierw pełnił funkcję siedziby działu handlowego, a potem przyzakładowego przedszkola. Deweloper planuje renowację elewacji, przebudowę wnętrz, wymianę okien i dachu oraz całkowita wymiana instalacji. Podobną przemianę przejdą pozostałe dwa budynki od strony ulicy Garbary, w których niegdyś mieściła się siedziba dyrekcji zakładów mięsnych oraz dawna portiernia.

- Stara Rzeźnia ma szansę stać się symbolem miasta, a wielki sentyment, którym darzą go mieszkańcy, to dla nas dodatkowa motywacja. Choć nie jest to z perspektywy grupy duży kontrakt, to czujemy się zaszczyceni, że możemy brać udział w tak prestiżowym projekcie - mówi Jacek Leczkowski, wiceprezes Grupy ERBUD.