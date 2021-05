Ruszył proces drag queen w sprawie podcięcia gardła lalce z wizerunkiem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Mariolka Rebell nie przyznaje się Alicja Durka

Facebook - Punto Punto

We wtorek, 11 maja ruszył proces Marka M., znanego również jako drag queen Mariolkaa Rebell, która w sierpniu 2019 podczas wyborów Mr Gay Poland w poznańskim klubie Punto Punto wystąpiła z lalką, do której przyklejona była podobizna arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Według prokuratury miała ona imitować poderżnięcie gardła lalce, tym samym nawołując do morderstwa i nawoływać do nienawiści na tle wyznaniowym. 25-latek nie przyznaje się do winy.