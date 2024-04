Młodzi dyskutowali o sporcie podczas debaty w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. "Sport to zdrowie. Dla wszystkich czy dla wybranych?"

Posiedzenie pn. ,,Sport to zdrowie. Dla wszystkich czy tylko dla wybranych? O aktywności fizycznej słów kilka” odbyło się w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Poza Marszałkiem wzięli w nim udział m.in.: Agata Sobczyk, Wojewoda Wielkopolski, Małgorzata Waszak-Klepka, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Marta Mazurek, Radna Miasta Poznania, przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Młodzieżowej Rada Miasta Poznania, Fundacji Campus Polska Przyszłości oraz Fundacji #Niezamłodzi.

– Sport to współdziałanie i rywalizacja, ale też kwestia fair play, o czym warto mówić zwłaszcza w odniesieniu do polityki. Doceniam to, że zdecydowaliście się Państwo zaangażować w sprawy publiczne. Potrzebujemy właśnie takiego zaangażowania, sensownego i codziennego, które tu w Wielkopolsce nazywamy pracą organiczną. Potrzebujemy też konkretnych przekazów, czego od nas oczekujecie, bo głos młodego pokolenia jest dla nas niezwykle ważny. Jeśli dotyczy spraw, które możemy wspólnie realizować, to przyjmiemy go z dużą radością – mówił podczas spotkania Marek Wożniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.