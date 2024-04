Poznański Kongres Brydżowy już od środy na MTP. To jedna z największych tego typu imprez w Polsce

Wtedy to, w samo południe, rozpocznie się 40-rozdaniowy (ranga OTP**) turniej kwalifikacyjny MPP. Aż 45 par zdobędzie z niego awans do Półfinałów, zaplanowanych na następny dzień. W tych z kolei zagra ponad 100 par, bo dołączą ci, którzy kwalifikację wywalczyli z kwietniowych rozgrywek w poszczególnych OZBS-ach, oraz kilka czołowych duetów zaproszonych z sąsiednich państw (Niemcy, Litwa, Czechy…). Wreszcie, 3 maja, Finały – o tytuł, medale i premie pieniężne powalczy 20 wyselekcjonowanych przez te trzy dni par. Brydż to jedyny sport, w którym – w formule Open – stuprocentowy amator może się sprawdzić z mistrzem świata, a nawet olimpijskim. To tak, jakby strzelać karnego Wojciechowi Szczęsnemu albo zagrać gema z Igą Świątek...

A w Wielkiej Brydżowej Majówce to oczywiście nie wszystko, bo 4 maja imprezę zwieńczy prestiżowy turniej z cyklu Budimex Grand Prix Polski Par. „Po drodze”, dla tych, którym nie powiedzie się w kolejnych etapach MPP, kilka turniejów kongresowych, na maksy i na IMP-y, a także cykle Młodzieżowych Mistrzostw Wielkopolski (urodzeni w 2004 lub młodsi) oraz rozgrywek amatorów (gracze nie zarejestrowani w PZBS lub tacy, którzy mają maksymalne WK 0,5). No i 3 maja, już tradycyjny, całodzienny Turniej Biało-Czerwony, z Finałami A, B i C. Słowem: dla każdego coś miłego i mnóstwo grania przez cztery dni w Poznaniu! No i zorganizowane jest tu zawsze wszystko „po poznańsku” – w znaczeniu tego słowa podobnym do „szwajcarskiej punktualności” czy „niemieckiego porządku”. A 14 miesięcy później w tym samym miejscu odbędą się Otwarte Mistrzostwa Europy w brydżu sportowym.