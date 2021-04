Rząd ogłasza duże zmiany w programie szczepień. Sprawdź, co się zmieni

Podczas konferencji prasowej we wtorek, 20 kwietnia odpowiedzialny za program szczepień szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk ogłosił ważne zmiany w szczepieniach przeciwko COVID-19. Sprawdź, co zmieni się w szczepieniach przeciwko koronawirusowi. Jak będą wyglądać zapisy na szczepienia?Przejdź do galerii --->

Krzysztof Piotrkowski