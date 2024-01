Seniorka z Wielkopolski doprowadzona do skrajnego zaniedbania. Prokuratura wszczęła śledztwo

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, prokuratura wszczęła postępowanie w celu wyjaśnienia sprawy skrajnie zaniedbanej seniorki.

Mieszkająca za granicą córka 63-letniej mieszkanki Kępna nie mogła skontaktować się ze swoją matką. Powiadomiła swoich znajomych. Ci udali się do miejsca zamieszkania kobiety i zastali ją skrajnie wyczerpaną w zaniedbanym lokalu. Seniorkę przetransportowano do szpitala. Lekarze obawiali się, że trzeba będzie amputować jej nogi, ostatecznie jednak do tego nie doszło.