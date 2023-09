Sensacja w gospodarstwie rolnym pod Grodziskiem. Krowa urodziła trojaczki!

Potrójna radość w gospodarstwie

– Potrójna radość w gospodarstwie pani Mariki i pana Przemysława Kaczmarek z miejscowości Ujazd-Huby. Składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów hodowlanych

– skomentowali narodziny trojaczków w mediach społecznościowych współpracujący na co dzień z jego gospodarstwem przedstawiciele Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. To spółką ze 100% polskim kapitałem, skupionym w rękach ponad 7000 hodowców bydła i trzody. Rozrodem w hodowli bydła i trzody chlewnej zajmuje się od ponad 60 lat. Co ciekawe w ostatnich kilkunastu sezonach 60 – 70% wśród 25 najwyżej ocenionych buhajów krajowych należy właśnie do tej spółki.