Sensacyjna zmiana rywala w walce wieczoru na KSW 54. Poznaniak Mateusz Gamrot zmierzy się nie z Rosjaninem, tylko z Marianem Ziółkowskim

Polski „Złoty chłopiec” stanie przed szansą życia na gali KSW 54. Marian Ziółkowski zastąpi kontuzjowanego Shamila Musaeva w walce wieczoru sobotniego wydarzenia. Okupujący od lat czołowe miejsca w rankingu kategorii lekkiej warszawianin 29 sierpnia zmierzy się z niepokonanym czempionem dwóch kategorii wagowych, poznaniakiem Mateuszem Gamrotem w pojedynku o pas mistrzowski dywizji lekkiej. Areną tego pojedynku będzie hala Global Expo w Warszawie.

Dostępne są ostatnie sztuki biletów w serwisie eBilet.pl. Trwa sprzedaż PPV na KSWTV.com Zobacz też: Ostatnia walka Mateusza Gamrota dla KSW – Na ostatniej prostej przygotowań do walki Musaev nabawił się kontuzji kolana – wyjaśnia Martin Lewandowski, jeden z współwłaścicieli organizacji KSW. – Próbowaliśmy ratować to zestawienie, zapewniając Shamilowi najlepsze wsparcie medyczne. Niestety kontuzja okazała się na tyle poważna, że nie było mowy o możliwości walczenia. W tej sytuacji zaproponowaliśmy walkę mistrzowską Marianowi Ziółkowskiemu, który nie wahał się ani chwili i podjął rękawicę. Ziółkowski od dłuższego czasu był przymierzany do walki o pas wagi lekkiej. W zeszłym roku miał zmierzyć się z Normanem Parkiem na gali KSW 50 w starciu o tymczasowy pas tej kategorii wagowej, ale musiał wycofać się z pojedynku z powodu kontuzji. Następnie otrzymał propozycję walki z Gamrotem na gali KSW 53. Niestety problemy związane z pandemią koronawirusa nie pozwoliły mu na normalne przygotowania i do starcia nie doszło. Ostatecznie jednak drogi tych dwóch zawodników skrzyżują się już 29 sierpnia, podczas nadchodzącej gali KSW 54.

Po spędzeniu niemal całej kariery na białym ringu, a później w klatce KSW, Gamrot w sobotę, 29 sierpnia pojawi się przed polskimi fanami po raz ostatni. Po zakończeniu dwunastu pojedynków na swoją korzyść i jednego wynikiem no contest, na popularnego „Gamera” czekać będzie finalne wyzwanie. Zawodnik poznańskiego Czerwonego Smoka i American Top Team wejdzie do klatki nieco ponad miesiąc po fenomenalnym występie na gali KSW 53. W połowie trzeciej rundy starcia kończącego trylogię z Parkiem lekarz zadecydował o tym, że Irlandczyk jest już zbytnio rozbity i walka musi zostać przerwana. Tym samym Gamrot zwyciężył przez nokaut techniczny. Była to już dziewiąta wygrana przed czasem mieszkającego w Poznaniu zawodnika. Karta główna | Main card Walka o pas kategorii lekkiej | KSW Lightweight Championship Bout

70,3 kg/155 lb: Mateusz Gamrot (16-0 1NC, 5 KO, 4 Sub) vs Marian Ziółkowski (21-7, 5 KO, 12 Sub)

120,2 kg/265 lb: Izuagbe Ugonoh (0-0) vs Quentin Domingos (5-1, 4 KO) 120,2 kg/265 lb: Michał Andryszak (20-8, 13 KO, 6 Sub) vs Michał Kita (19-11-1, 11 KO, 5 Sub) 70,3 kg/155 lb: Maciej Kazieczko (6-1, 3 KO) vs TBA 61,2 kg/135 lb: Paweł Polityło (4-2, 1 KO) vs Bogdan Barbu (16-11, 8 KO, 4 Sub) 70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (9-6, 5 KO, 2 Sub) vs Bartłomiej Kopera (9-5, 7 Sub) Karta wstępna | Prelims 77,1 kg/170 lb: Adam Niedźwiedź (7-3, 1 KO, 6 Sub) vs Kacper Koziorzębski (6-2, 3 KO) 70,3 kg/155 lb: Sebastian Rajewski (8-5, 4 KO) vs Armen Stepanyan (6-3, 3 KO, 2 Sub)

