Setki wystawców i tysiące zwiedzających! W Poznaniu ruszyły popularne targi turystyczne Tour Salon 2023. Zobacz zdjęcia

Setki wystawców i tysiące zwiedzających w Poznaniu! Ruszyły targi turystyczne Tour Salon 2023

– Jeśli chodzi o przyszłoroczne trendy, to na pewno będziemy obserwowali dalszy rozwój silver tourism, gdyż nasi seniorzy coraz więcej podróżują, co operatorzy uwzględniają w ofertach. City break (weekendowe wypady do większego miasta) także cieszy się coraz większą popularnością. Coraz bardziej popularne są oferty typu slow tourism, także w wersji premium, gdyż wiele osób jest pasjonatami spokojnego wypoczynku na łonie natury

Poczucie wolności, natura, spokój i cisza

– Nie ma niczego przyjemniejszego od podróżowania kamperem

– zapewnił nas pan Andrzej z Poznania, który prezentował swój kamper.

– W Wielkopolsce miłośników kamperów przybywa z każdym rokiem. Zauważyły to nasze gminy, które tworzą specjalne bazy z przyłączami, by przyciągnąć tę atrakcyjną grupę

– podkreśla przedstawicielka Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

Organizacja ta przygotowała specjalną mapę dla miłośników kamperów.

– Kempingi, pola namiotowe i biwakowe oferują nie tylko to, co mają we własnym obiekcie, ale także to, co znajduje się w ich pobliżu. A to ważne, ponieważ Wielkopolska to region z bardzo dobrze rozwiniętą siecią szlaków turystycznych

– zachwala.