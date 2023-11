Siatkarki Enei Energetyka przed kolejnym dwumeczem czują więcej luzu niż presji. Amelia Senica odżyła w poznańskim zespole

W sobotę o godz. 15 energetyczne dziewczyny zmierzą się w I lidze z Nike Węgrów, a dzień później o godz. 13.30 zagrają z Legionovią.

– Granie dzień po dniu to dodatkowe wyzwanie, zwłaszcza w sensie mentalnym, ale ja uważam, że można utrzymać wysoką koncentrację i w jednym, i w drugim spotkaniu wypaść tak, by zgarnąć całą pulę – przekonywała Amelia Senica, niespełna 19-letnia przyjmująca Enei Energetyka.

Trafiła ona do Poznania z Uni Opole, w którym nie miała zbyt wiele szans na regularne występy. – Chciałam przejść do klubu, w którym będą mogła grać. Znalazłam się w Enei Energetyku i nie żałuję tej decyzji, bo tutaj nie dość, że się spełniam i realizuję, to mam jeszcze wokół siebie fajny zespół i fajne koleżanki – dodała wychowanka Stali Grudziądz.