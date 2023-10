Siatkarki i siatkarze Enei Energetyka Poznań rozpoczęli ligowe zmagania. Porażki na inauguracje, choć nie brakowało twardej walki

Sobota była dniem inauguracji sezonu 2023/24 zarówno dla siatkarek, jak i siatkarzy Enei Energetyka Poznań. Jako pierwsze na parkiet wyszły podopieczne trenera Marcina Patyka. Cel na najbliższe miesiące jest jasny - zająć jak najwyższe miejsce w I lidze przed rundą play-off. Jednak już na starcie rozgrywek do poznańskiej hali POSiR D przy Drodze Dębińskiej przyjechał zespół, który otarł się o awans do Tauron Ligi Kobiet, czyli LOS Nowy Dwór Mazowiecki.

Zobacz też: Rezerwy Lecha Poznań przegrywają z drugą drużyną ŁKS Łódź. Nieudana próba generalna przed spotkaniem z FC Nantes

Mocno odmłodzony zespół Enei już w pierwszym secie otrzymał informacje od rywalek, że nie będzie to łatwa przeprawa. Przeciwniczki już na początku odjechały poznaniankom, prowadząc aż 8:1, a cały set padł łupem gościń, które wygrały pierwszą partię 25:15. Drugi set rozpoczął się niemalże identycznie, co pierwsza odsłona tego spotkania. Nowodworzanki szybko wypracowały sobie sporą przewagę nad Eneą. W pewnym momencie było już 23:15 dla przyjezdnych, jednak upór i determinacja pozwoliły naszym siatkarkom na zdobycie aż siedmiu punktów z rzędu. Niestety kolejne piłki padły łupem LOS-u i to one prowadziły w całym meczu 2:0.