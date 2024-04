Siatkarski Memoriał Gołasia w innym terminie niż zwykle. Święto siatkówki w Zalasewie koło Swarzędza tym razem w ostatni weekend wakacji

Pierwszym potwierdzonym przez organizatorów uczestnikiem XIX Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia jest Projekt Warszawa. Podopieczni Piotra Grabana rozpoczęli sezon od wygrania ubiegłorocznego turnieju w Zalasewie, a w lutym zdobyli Puchar Challenge – pokonując w finale włoski Vero Volley Monza. Na krajowym podwórku stołeczny klub spisuje się znakomicie – wygrał 22 z 29 meczów w PlusLidze i – obok Jastrzębia, Zawiercia i Rzeszowa – jest jednym z głównych kandydatów w walce o mistrzostwo Polski. – Udział w Memoriale Arkadiusza Gołasia jest dla nas wspaniałą okazją do wspomnienia znakomitego człowieka i siatkarza, jakim był Arek. Cieszę się, że wypełnione co roku trybuny w Zalasewie pokazują, że kibice w naszym kraju o Nim pamiętają. To wszystko sprawia, że chętnie tu wracamy – mówi Piotr Gacek, wiceprezes Projektu Warszawa.

