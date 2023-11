Siła Enei AZS Politechniki jest w kobietach i... dobrej diagnozie. Poznańskie akademiczki pochwaliły się nowym sponsorem

– Siła jest w kobietach, dlatego jestem szczęśliwy, że od 20 lat mogę kierować sekcją kobiecą. Dziewczyny poza emocjami potrafią przekazać nam miłość do sportu i pokazać, na czym polega pasja. Dzięki umowie z firmą „Moja diagnoza” kończy się, mam przynajmniej taką nadzieję, dzwonienie po znajomych lekarzach i szpitalach. Teraz będziemy mogli liczyć na dobrą i szybką diagnozę w przypadku kontuzji naszych zawodniczek. Oczywiście nie jest to przełomowa umowa w życiu naszej sekcji, ale jest to kolejny krok do budowy mocniejszego klubu, który być może za 2-3 lata zagra w wymarzonej przeze mnie Eurolidze – mówił Paweł Leszek Klepka, prezes Enei AZS Politechniki.

Zobacz też: TOP 10 najładniejszych koszykarek w polskiej lidze

Jego entuzjazm udzielił się też prezes nowego sponsora akademiczek, czyli firmy „Moja Diagnoza Polska”.