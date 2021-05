Silne wiatry w Wielkopolsce. Wydano ostrzeżenie meteorologiczne

Silny wiatr w Wielkopolsce - 5 maja 2021

IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 12 do północy w woj. wielkopolskim, zachodnio-pomorskim i lubuskim.