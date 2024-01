Skandal na turnieju tenisowym w Puszczykowie pod Poznaniem. Doszło do bijatyki, ale Polski Związek Tenisowy milczy

Skandal na turnieju tenisowym w Puszczykowie. Doszło do bijatyki, ale Polski Związek Tenisowy milczy

Po jednym z burzliwych meczów, bogatym w utarczki słowne, doszło bowiem do bijatyki mam córek uczestniczących we wspomnianym spotkaniu. Przebieg zdarzań nie został upubliczniony, ale wiadomo, że został zarejestrowany przez monitoring. W efekcie damskiej bójki zaatakowana kobieta trafiła do szpitala w Puszczykowie, gdzie przebywała podobno 9 dni.

W międzyczasie zwróciła się ona do prawnika, a ten złożył doniesienie do prokuratury. Pokrzywdzona nie jest zadowolona z postawy Polskiego Związku Tenisowego, tak przynajmniej można wnioskować z wypowiedzi jej prawnika. - Zdaniem władz związku wszczęcie postępowania dyscyplinarnego jest niemożliwe. Wynika więc, że rodzic może zaatakować innego rodzica w trakcie zawodów, bo nie narusza to zasad etycznych. Trudno się zgodzić z takim rozumowaniem - powiedzieli w rozmowie z portalem sport.pl obrońca pokrzywdzonej.