Słodki Dzień Babci narodził się prawie 60 lat temu w Poznaniu!

Świętujący w tym roku swoje 60-lecie poznański hotel Merkury to bez wątpienia jedna z wizytówek stolicy Wielkopolski. Jak opisywał ten kultowy na mapie Poznania obiekt magazyn WhiteMAD, był to pierwszy okazały obiekt hotelowy wzniesiony w Poznaniu po II wojnie światowej, a pracę nad budynkiem i jego wyposażeniem prowadzili znani poznańscy architekci i projektanci.

– Gmach powstał dla Orbisu wg projektu doc. mgr. inż. arch. Jana Cieślińskiego i inżynierów architektów: Henryka Grochulskiego i Jana Węcławskiego, pod nazwą Hotel Orbis Merkury, głównie dla potrzeb najważniejszych gości Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Dziś ten położony przy ul. Roosevelta 20 poznański Merkury to już 4-gwiazdkowy Mercure Poznań Centrum, włączony do sieci Mercure po 1989 roku. Wraz ze słynną cukiernią, do której do dnia dzisiejszego ustawiają się jedne z największych kolejek po rogale świętomarcińskie.