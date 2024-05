Słońce, jeziorko i kiełbaska, czyli mamy majówkę. To właśnie tu legalnie rozpalimy grilla w Poznaniu. Gdzie się wykąpiemy? Sprawdź!

Gdzie w Poznaniu można się popływać?

Pierwsze dni maja to idealny czas, by wypocząć oraz wybrać się z rodziną, bądź znajomymi nad wodę. W Poznaniu dostępne są cztery kąpieliska, jednak pływać w nich będzie można dopiero za miesiąc. Sezon kąpielowy rozpoczyna się bowiem 1 czerwca, natomiast kończy 30 września. Za kąpanie się w zabronionych miejscach grozi nam kara nagany bądź grzywna do 250 złotych.