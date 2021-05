Śmiertelny wypadek w Lesznie. Tragedia na skrzyżowaniu - zginął 47-letni motocyklista, jego 19-letnia córka jest poważnie ranna

Wypadek na skrzyżowaniu Jana Pawła II i Baraniaka w Poznaniu. Samochód zderzył się z tramwajem. Do szpitala trafiła motornicza i ciężarna

We wtorek, 11 maja przed południem na skrzyżowaniu Jana Pawła II i Baraniaka w Poznaniu doszło do zderzenia tramwaju z samochodem. Do szpitala trafiła motornicza i kierująca pojazdem, która jest w ciąży.