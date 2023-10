Śmieszne plakaty i ulotki wyborcze. Oto prawdziwe hity kampanii!

Kampania wyborcza wkracza w decydującą fazę. Jak zwykle to prawdziwa kopalnia hitów. Nad promocją kandydatów do Sejmu i Senatu pracują graficy, filmowcy, a także... sami politycy. Nie brakuje dziwnych i śmiesznych plakatów oraz ulotek wyborczych.

Wybraliśmy dla Was najlepsze hity kampanii. Czy jest się z czego śmiać?

