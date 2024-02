Smog dusi poznaniaków! W styczniu straż miejska przeprowadziła ponad 450 kontroli!

Sprawdzono kopciuchy

- Jeżeli z przyczyn niezależnych właściciel nie był w stanie wymienić źródła ogrzewania lub wykaże, że podjął czynności zmierzające do wymiany, a sam kocioł bezklasowy będzie jego jedynym źródłem ogrzewania, to strażnik ma podstawę do pouczenia.

Pouczeniem zakończyło się 112 kontroli, natomiast strażnicy są upoważnieni to ukarania właściciela nieruchomości mandatem do 500 zł. Jeśli sytuacja trafiłaby do sądu, wówczas grzywny może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł.