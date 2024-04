Spektakularny nabytek Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu. Oto niezwykłe rzemieślnicze precjoza! Zobacz, co trafiło do kolekcji muzeum!

Unikatowa kolekcja wzbogaca muzeum w Poznaniu

Pod koniec ubiegłego roku, dzięki dotacji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, muzeum dokonało spektakularnego zakupu. Do jego zbiorów dołączyło siedemnaście obiektów rzemiosła artystycznego najwyższej klasy. Wśród nich znalazły się srebrne puchary i kufle, porcelana, a także piękny cesarski zegarek. Te zakupy są dowodem na to, że muzeum nieustannie dba o rozwój swojej kolekcji, utrzymując jej unikatowy charakter.

"A jednak Królewski!" - cykl promujący historię

W najbliższym czasie odbędzie się premiera filmu dokumentalnego pt. „Zamek Królewski w stołecznym mieście w Poznaniu”. Organizatorzy serdecznie zapraszają do wizyty w muzeum oraz do śledzenia dalszych informacji o cyklu. Jest to wyjątkowa okazja, by nie tylko podziwiać nowe nabytki muzealne, ale również zgłębić historię jednego z najważniejszych zabytków w Poznaniu.

Muzeum Sztuki Użytkowej w Poznaniu

Nowo zakupione obiekty będą dostępne do oglądania w Sali Spotkań MSU od 19 kwietnia 2024 do 12 stycznia 2025. Po tym czasie precjoza te zostaną włączone do stałej ekspozycji muzeum. Wszystkich miłośników sztuki użytkowej oraz historii Zamku Królewskiego w Poznaniu serdecznie zapraszamy do odwiedzin. Jest to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć na własne oczy dzieła rzemiosła artystycznego, które nie tylko są świadectwem niezwykłego talentu ich twórców, ale także ważnym elementem kulturowego dziedzictwa.