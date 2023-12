Sportowe podsumowanie roku w Urzędzie Marszałkowskim. Kajakarki i ich opiekun z najwyższymi nagrodami

Najbardziej doceniono wyniki kajakarek, czyli Karoliny Nai (Posnania) i Martyny Klatt (AZS AWF Poznań). Obie zawodniczki otrzymały po 8 tys. zł, choć młodsza z nich na wyróżnienie mogła liczyć dzięki drugiemu miejscu w MŚ w wyścigu K2 na 500 m, a nie za złoto na dwukrotnie dłuższym dystansie, ponieważ K2 1000 m nie jest konkurencją olimpijską. Z takiego samego powodu w gronie nagrodzonych nie znalazła się najlepsza zawodniczka Igrzysk Europejskich we florecie, czyli Julia Walczyk-Klimaszyk, bo impreza w Krakowie nie miała rangi ME w szermierce.

W sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego najlepszym sportowcom, trenerom i działaczom za sukcesy i zaangażowanie w mijającym roku podziękował marszałek Marek Woźniak. On też wręczył specjalne nagrody za osiągnięcia zawodników, przyznawane za medale w MŚ i ME w dyscyplinach olimpijskich.

Pozostali zawodnicy nagrodzeni przez marszałka, kwotami 6 tys. zł, to: Patryk Rajkowski (kolarz UKSTFP Jedynki) za srebro ME, żeglarz Szymon Wierzbicki (AZS Poznań) za srebro ME i taekwondzistka Aleksandra Kowalczuk (AZS Poznań) za srebro Igrzysk Europejskich, które w taekwondo miały rangę ME.

Nie ma sukcesów sportowców bez ogromnego wkładu w ich pracę trenerów. Dlatego również szkoleniowcy co roku otrzymają wartościowe nagrody i wyróżnienia. Tym razem w gronie laureatów znaleźli się poznański trener kadry kajakarek, Tomasz Kryk, doświadczona trenerka w sekcji wioślarskiej Posnanii, Mariola Abrahamczyk i wieloletni trener sztangistów Budowlanych Całus Nowy Tomyśl, Marcin Lampe. Każdy z wymienionych otrzymał nagrodę 10 tys. zł.

W podsumowaniu sportowego roku w Wielkopolsce podkreślono także zwycięstwo naszego regionu w klasyfikacji punktowej w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Letnich – Śląskie 2023, pierwszą edycję Cyklu Biegów Powstania Wielkopolskiego, udaną kontynuacje tak ważnego dla klubów programu „Szatnia na Medal” oraz przyznanie kolejnych stypendiów olimpijskich zawodnikom, którzy zapewnili sobie już przepustki na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu.