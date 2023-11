Spotkanie starych, dobrych znajomych - staną oko w oko. Rezerwy Lecha Poznań podejmą Chojniczankę Chojnice. "Pałamy żądzą rewanżu"

Oprócz dwóch zawieszonych zawodników za kartki możemy skorzystać z wszystkich piłkarzy. Trenowaliśmy w komplecie, włączając w to zawodników z A1 - Dudka, Stankiewicza, Orzechowskiego, Kalatę, Skowrońskiego i Jakóbczyka. Chcemy dalej realizować swoje założenia filozofii wprowadzania młodych zawodników do zespołu. Jeżeli chodzi o Chojniczankę - mamy dobrą serię, oni troszkę słabszą. To miejsce w tabeli, nie jest pomiędzy nami dość rozbieżne. Będziemy walczyć naprawdę mocno, żeby wygrać i odskakiwać od strefy spadkowej. Musimy punktować, przeciwnicy też wygrywają i to nie jest łatwa Liga. Na pewno zespół pała żądzą rewanżu za spotkanie w drugiej kolejce, a Chojniczanka to drużyna, która za dużo nie zmieniła w swoim stylu gry. Jest to zespół wyważony, pragmatyczny i wiedzący, co chce oraz, w jaki sposób chce budować swoje akcje. Radzą sobie zdecydowanie lepiej niż Sandecja, która też spadła z pierwszej do drugiej ligi. Mają dwójkę świetnych napastników i Tomasz Mikołajczak na pewno będzie tym największym zagrożeniem dla nas