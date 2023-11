Warta Poznań ma nowego sponsora na froncie koszulki. Firma wspiera także lokalnego rywala

W najbliższym meczu Warty Poznań z Legią Warszawa piłkarze Zielonych zagrają w nowej odświeżonej koszulce. Na froncie warciarskiego trykotu pojawi się logo nowego sponsora. W czwartek została zaprezentowana wielkopolska firma FOGO, największy producent agregatów prądotwórczych w kraju.

- Bardzo się cieszymy, że udało nam się pozyskać tak cenionego partnera, jakim jest firma FOGO. Zajmuje on bardzo ważne miejsce w hierarchii naszych sponsorów i zostaje sponsorem strategicznym klubu. Świetnie się składa, że jest to firma z Wielkopolski, firma, która ma duże doświadczenie w realizowaniu swojej strategii marketingowej poprzez sport, stawia na niego i starannie dobiera sobie partnerów. Tym większa jest nasza radość, że FOGO zdecydowało się na współpracę z Wartą Poznań. Cieszę się, że początek mojej pracy w nowej roli, czyli prezesa klubu, przypada na tak ważne wydarzenie, jakim jest nawiązanie współpracy z nowym sponsorem strategicznym. Wiadomo, że podpisanie tej umowy to efekt dobrej pracy ludzi w klubie, za co w tym momencie im dziękuję