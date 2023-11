Były prezes Lecha Poznań i Widzewa Łódź przed niedzielnym meczem: Dla mnie Kolejorz jest zdecydowanym faworytem!

- W przeszłości wiele pojedynków Lecha z Widzewem miało ogromną dramaturgię, teraz jednak różnica jakości piłkarskiej jest zdecydowanie na korzyść poznaniaków, którzy mają po prostu lepszą drużynę i lepszych piłkarzy. Dlatego dla mnie zdecydowanym faworytem jest Kolejorz. Wiele sobie obiecuję po Mikaelu Ishaku, który odzyskał skuteczność i ma wsparcie takich choćby piłkarzy jak Radosław Murawski czy Joel Pereira. "Muraś" i Portugalczyk to najlepsi piłkarze na swoich pozycjach w ekstraklasie. Dziwię się, że Probierz nie powołał pomocnika Lecha do reprezentacji, bo zawodników z takich charakterem i umiejętnością grze w destrukcji brakuje w naszej kadrze. Jest jeszcze Velde, który sam może przesądzić o losach meczu, para stoperów, która daje solidność w obronie i nieobliczalny Ba Loua. Tych indywidualności Kolejorz ma więc dużo, Widzew poza Pawłowskim i Czechem Hanouskiem nie może pochwalić się klasowymi piłkarzami

- twierdzi Andrzej Grajewski.

Andrzej Grajewski zdecydowanie stawia na Lecha Poznań w niedzielnym meczu z Widzewem Łódź Andrzej Szozda

Problemem Widzewa jest to, że Bartłomiej Pawłowski przez kilka tygodni zmagał się z urazem kręgosłupa i jego forma to duży znak zapytania. Przy Bułgarskiej będą mogli wystąpić Henrich Ravas, który jest rezerwowym bramkarzem reprezentacji Słowacji i Andrejs Ciganiks, lewy obrońca reprezentacji Łotwy, który ma na sumieniu dwa stracone gole we wtorek na Stadionie Narodowym.