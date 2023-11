Nowa murawa gotowa na kolejny mecz Lecha Poznań. Frekwencja też coraz wyższa na spotkanie z Widzewem Łódź

Nowa murawa gotowa na kolejny mecz Lecha Poznań

"Disaster" (pol. katastrofa), takie słowo najczęściej można było usłyszeć z ust zawodników oraz samego trenera Lecha Poznań na pytanie odnośnie murawy na stadionie przy ul. Bułgarskiej. To, że boisko raz na kilka miesięcy na Enea Stadionie jest wymieniane, zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić. Teraz, po zaledwie roku od ostatniej wymiany, Kolejorz doczekał się nowej nawierzchni. W poniedziałek zostały zakończone wszelkie prace z tym związane, a klub poinformował, że świeżo położona trawa jest już przygotowana na niedzielne spotkanie z Widzewem Łódź.

Spotkanie z ekipą prowadzoną przez trenera Daniela Myśliwca odbędzie się w niedzielę (26 listopada) o godz. 17.30. Kibice już nie mogą się doczekać tego spotkania, tym bardziej że pojedynki z widzewiakami elektryzują poznańskich fanów. W minioną niedzielę - czyli na tydzień przed spotkaniem - Lech przekazał, że blisko 21 tysięcy kibiców ma bilety na to spotkanie. Będzie to przedostatni mecz w tym roku przy ul. Bułgarskiej. Ostatni mecz na Enea Stadionie został zaplanowany na 10 grudnia (niedziela) o godz. 12.30, gdy to rywalem Niebiesko-Białych będzie Piast Gliwice.