Policja tłumaczy zachowanie funkcjonariuszy przed meczem Legia - Lech. "Siły i środki nie odbiegały od innych"

Według relacji, którą można znaleźć tutaj: Dantejskie sceny przed meczem Legii Warszawa z Lechem Poznań! Kibice mieli być poniżani przez policję a także pod tym postem, fani Kolejorza przy kontroli mieli ściągać buty, kurtki, a niektórym zaglądano pod bieliznę. Sprawdzane dokładnie były kieszenie, obudowy telefonów, a nawet portfele i jego zawartość.

- Zachowanie w stosunku do poznańskich kibiców nie jest odosobnionych przypadkiem. W podobny sposób traktowani byli między innymi kibice Górnika Zabrze, Widzewa Łódź, Rakowa Częstochowa i Stali Mielec. Tolerowanie patologicznych zachowań funkcjonariuszy warszawskiej policji nie może przejść do sportowych i organizacyjnych standardów. Dlatego zwracamy się do uprawnionych do tego organów państwowych, a także Polskiego Związku Piłki Nożnej, Ekstraklasy, Lecha Poznań, a także Legii Warszawa o odpowiednią reakcję na zaistniałą sytuację i należyte ukaranie prowodyrów zajść - napisało Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań w oświadczeniu.