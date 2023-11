Dantejskie sceny przed meczem Legii Warszawa z Lechem Poznań! Kibice mieli być poniżani przez policję

Chyba nikt się nie spodziewał, że w XXI wieku przed polskimi stadionami może dochodzić do takich scen. Wydawać by się mogło, że obrazki, które były często widywane w latach 90. przeszły już do lamusa. Co prawda, gdzieś słyszymy o ustawkach kibiców w lasach, jednak dochodzi do starć między dwoma zwaśnionymi stronami... bez udziału policji. Tym razem przed niedzielnym meczem było zupełnie inaczej.

Przed meczem z Legią Warszawa informowaliśmy o tym, że kibice Lecha Poznań byli dokładnie sprawdzani przez warszawską policję. Służby obawiały się wniesienia na obiekt m.in. materiałów pirotechnicznych. Po meczu media społecznościowe "Policja Warszawa" poinformowały o zatrzymaniu 20 kibiców.