Niecodzienna sytuacja w II lidze. Trener KKS Kalisz ukarany kuriozalną czerwoną kartką

Mecz Skry Częstochowa z KKS 1925 Kalisz zamykał 17 serię gier. Ekipa z Kalisza nieźle radzi sobie w tegorocznych rozgrywkach zajmując miejsce zapewniające udział w barażach o I ligę. Zwycięstwo podopiecznych Pawła Ozgi wywindowałoby ich na drugie miejsce. Niestety pojedynek nie układał się po myśli gości i po 25 minutach po trafieniach Jana Ciućka oraz Przemysława Sajdaka przegrywali 0:2.

W 39. minuty spotkania doszło do kuriozalnej sytuacji. Trener Ozga dotknął piłki, która zmierzała w jego kierunku. Zrobił to jednak, kiedy futbolówka była jeszcze na boisku. Jeden z zawodników Skry zdołał jednak wyrzucić piłkę z autu, choć sędzia Damian Gawęcki szybko przerwał grę. Na murawie i przy ławce rezerwowych KKS-u zapanowała konsternacja. Po chwili arbiter z Kielc po szybkiej konsultacji z sędzią technicznym sięgnął do tylnej kieszonki i wyciągnął czerwoną kartkę.