Trenerzy Lecha i Warty Poznań będą mieli spokojną przerwę na kadrę. Kogo zabraknie podczas meczów reprezentacji?

Trenerzy Lecha i Warty mają spokojną przerwę na kadrę. Kogo zabraknie?

Były miesiące, gdy zgrupowania reprezentacji kojarzyły się - szczególnie trenerom Lecha Poznań - z ogromnymi brakami w składzie. To powodowało zaburzenia w przygotowaniu się do kolejnych spotkań. Szkoleniowcy Kolejorza musieli posiłkować się młodymi adeptami. Z jednej strony było to wyróżnienie dla najmłodszych zawodników, by móc pokazać się trenerowi pierwszej drużyny. Z drugiej strony niewiele można było zrobić w kontekście treningu przed meczem z ligowym rywalem.

Zobacz też: Miał być wielki hit, wyszedł kit. Lech Poznań rozegrał z Legią Warszawa bezbarwny mecz

Tym razem takiego problemu nie będzie miał ani trener John van den Brom, ani Dawid Szulczek. W ekipie Niebiesko-Białych na miejscu pozostają m.in. Kristoffer Velde, Mikael Ishak, Jesper Karlstroem. Tak naprawdę z pierwszego składu zabraknie jedynie dwóch regularnie występujących zawodników. Podobnie jest w zespole Zielonych, którzy i tak bez tych powołań mają małe problemy jeśli chodzi o skład.