Skrzydłowy Lecha Poznań rozczarowany brakiem powołania do reprezentacji. "Trudno zrozumieć tę decyzję"

Wszystko wskazuje na to, że to może być najlepszy - a może też ostatni - sezon dla Kristoffera Velde w Lechu Poznań. Skrzydłowy Kolejorza, który dołączył do zespołu w sezonie 21/22 ma już na koncie 9 bramek oraz 4 asysty. W poprzednich rozgrywkach we wszystkich spotkaniach zdobył 16 bramek i zanotował 7 asyst. Sporą część goli zanotował w europejskich pucharach, z których lechici odpadli już w sierpniu.

Zobacz też: Trenerzy Lecha i Warty Poznań będą mieli spokojną przerwę na kadrę. Kogo zabraknie podczas meczów reprezentacji?

Od ostatniego powołania "Krzycha" strzelił on 4 gole i zaliczył asystę. Jego niezła dyspozycja nie wystarczyła do tego, aby otrzymać powołanie od selekcjonera reprezentacji Norwegii, Stale Solbakkena. Jego kadra nie ma już żadnych szans na bezpośredni awans na Euro 2024. Norwegom pozostał już tylko jeden mecz ze Szkocją, do której tracą 5 punktów. Wcześniej jednak ekipa "Lwów" zmierzy się z grupowymi rywalami Biało-Czerwonych - Wyspami Owczymi.