Sprawdzian dla Enei Energetyka, czyli turniej Poznań Cup na Chwiałce. W drugi weekend września w Szamotułach Amica Cup i mecz o Superpuchar

W piątek o godz. 18 gospodarz zawodów, Enea Energetyk zmierzy się z Uni Opole, dzień później o tej samej godzinie opolanki zagrają z beniaminkiem I ligi, NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki, a w niedzielę, o godz. 16 na zakończenie turnieju energetyczne dziewczyny będą rywalizować z ekipą z Nowego Dworu.

Dla podopiecznych Marcina Patyka to dobre przetarcie przed sezonem ligowym, bo Uni to wicemistrz I ligi w poprzednim sezonie, a NOSiR z kolei może prezentować zbliżony poziom gry do pierwszego rywala poznanianek w walce o punkty, czyli Płomienia Sosnowiec, który też debiutuje w rozgrywkach I ligi. Mecz otwarcia sezonu jest zaplanowany 26 września, tak samo jak turniej, w hali B przy ul. Spychalskiego.

