Stefan z "Sanatorium miłości 6". Dzieci są dla niego całym światem [5.04.2024]

Dlaczego Stefan zgłosił się do programu "Sanatorium miłości"?

Kim jest Stefan z "Sanatorium miłości"?

Uwielbia ruch. Ma mnóstwo energii. Nie potrafi usiedzieć długo w jednym miejscu. Na swoim koncie ma między innymi rowerową przejażdżkę z Trójmiasta do Sosnowca oraz tysiące kilometrów przejechanych na motocyklu.

Stefan z Szemud w województwie pomorskim to niezwykle pracowity człowiek. Jest spawaczem. Pracował miedzy innymi przy słynnych samolotach MIG, w stoczni w Gdyni oraz na kolei.

Stefan z "Sanatorium miłości" jest wdowcem

Jego żona zmarła 5 lat temu. Byli małżeństwem przez 40 lat.

Marcie Manowskiej zdradził, że jego żona przez całe życie miała problem z alkoholem. Przez to nie układało im się tak dobrze, jak mogłoby się układać. Namawiał ją z córkami na odwyk. Bezskutecznie. Raz nawet zamówi samochód z przyczepką i chciał się od niej wyprowadzić. Uprosiła go jednak, by został. Posłuchał.