Strażacy z Poznania zapełniają kontener dla potrzebujących z Afryki. Ofiarność darczyńców nie zna granic! Chrystian Ufa

Zgromadzone przez fundację dary nie zmieściły się w pierwszym kontenerze ładowanym 1 lutego. Adam Jastrzębowski

Akcja wysłania sprzętu medycznego do Afryki przez fundację “Redemptoris Missio” spotkała się z tak dużym odzewem od darczyńców, że potrzebny był drugi kontener. Poznańscy strażacy pomagają w wypełnieniu go po same brzegi.