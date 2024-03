Strefa kibica w kościele! Tak zdecydowała jedna z poznańskich parafii. "W Wielki Tydzień proboszcz urządza strefę kibica w auli JPII" Emilia Ratajczak

Ksiądz z jednej z poznańskich parafii zdecydował się na niekonwencjonalny ruch - zaprosił kibiców do kościoła, by tam zorganizować strefę kibica. Robert Woźniak

Mecz Walia-Polska, który odbędzie się we wtorek, 26 marca, jest meczem o wszystko. To ostatnia szansa, by polska reprezentacja mogła dostać się do EURO 2024. W Poznaniu będzie organizowanych wiele stref kibica, jednak takiego nikt się nie spodziewał - parafia pw. św. Karola Boromeusza zaprasza do kościoła.