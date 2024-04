Superpolicjant został burmistrzem Kościana. Nowowybrany Sławomir Kaczmarek to były "łowca głów"

- Burmistrzem Kościana IX kadencji będzie Sławomir Kaczmarek, na którego zagłosowało 4920 wyborców, co stanowi 64,86% wszystkich oddanych głosów - informuje portal koscian.pl. - Na Piotra Ruszkiewicza oddano 2665 głosów, co stanowi 35,14% wszystkich oddanych głosów. Z 17 734 uprawnionych do głosowania, udział w wyborach wzięło 7636 mieszkańców.