Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 roku. Dla kogo i na jakich zasadach?

Świadczenie wspierające

Komu przysługiwać będzie świadczenie wspierające? Jak czytamy w materiałach źródłowych, osobie w wieku od ukończenia 18. roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów. Sam wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego będzie można złożyć do ZUS, z kolei już wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia będzie można złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.